Jahreshauptversammlung der Löschgruppe Hartefeld Hartefelds Feuerwehr rückte im vergangenen Jahr 39 Mal aus

In dem Jahr, in dem zudem die Einweihung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges gefeiert werden konnte, bilanzierte Löscheinheitsleiter Carsten Holzweiß eine große Zahl von Einsätzen. So wurde die derzeit aus 31 Menschen bestehende Wehr zu 39 Einsätzen gerufen, darunter 15 Brände, neun technische Hilfen und zwei Verkehrsunfälle. Auch das die Kommunalgrenze überschreitende Training mit dem Löschzug Sevelen gab es.