Die Bürger zum Lesen anregen Ein Bücherschrank für Hartefeld

„Der Bücherschrank ist eine klare Bereicherung für unsere Ortschaft und dessen kulturelle Infrastruktur. Wir hoffen, dass er großen Anklang findet und viel Freude beim Stöbern und Lesen der Bücher bringt. Vielen Dank an die Stadtwerke Geldern und Westenergie für diese Möglichkeit“, sagte Ortsbürgermeister Friedhelm Dahl. Sein Dank ging auch an Bärbel Hänsch als „Initiatorin der ersten Stunde“ des Bücherschrankprojekts für die Gemeinde. Jennifer Strücker, Geschäftsführerin der Stadtwerke Geldern, hob das ehrenamtliche Engagement der Schrankpaten hervor: „Mit dem nun schon vierten Bücherschrank im Stadtgebiet Geldern tragen wir gemeinsam mit unserem Partner Westenergie zur Entwicklung und weiteren Aufwertung der kulturellen Infrastruktur in unserer Heimatstadt bei. Das System funktioniert immer dann, wenn sich für jeden neuen Schrank auch neue Paten finden, die sich für die Pflege und Unterhaltung verantwortlich zeigen. Toll, dass wir in Geldern und den Ortschaften so viel ehrenamtliches Engagement haben. Danke an das Bücherei-Team.“