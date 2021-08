Ortsausschuss Hartefeld-Vernum : Hartefeld feiert Dorffest statt Kirmes

Laden am ersten Septemberwochenende zum „Dorffest in Hartefeld“ ein (v.l.): Simon Schmaelen von der Sankt Antonius Bruderschaft, Willi Laumann von der Vereinsgemeinschaft sowie Michael Görtz und Willi Maas vom Ortausschuss der Kirchengemeinde. Foto: Herbert van Stephoudt

Hartefeld Am ersten Septemberwochenende wird auf dem „Alten Schulhof“ gefeiert. Geplant sind Konzerte und eine Hüpfburg. Ein Kirmesmaibaum wird an der „Dorfschmiede“ aufgestellt.

Unter dem Motto „Einfach mal wieder treffen…“ lädt der Ortsausschuss Hartefeld-Vernum der katholischen Kirchengemeinde St. Maria Magdalena am ersten Septemberwochenende zum Dorffest auf den „Alten Schulhof“ in Hartefeld ein. Mit Unterstützung der Vereinsgemeinschaft Hartefeld, Vernum, Poelyck wurde ein Programm zusammengestellt, bei dem die Begegnung der Menschen im Vordergrund stehen soll.

Da das Dorffest am traditionellen Hartefelder Kirmestermin stattfindet, wird die St. Antonius Bruderschaft am Freitag, 3. September, um 19 Uhr den Kirmesmaibaum an der „Dorfschmiede“ aufrichten. Am Samstag, 4. September, laden die Veranstalter ab 19 Uhr zu einem Konzert mit „tr’Endless Vibes“ auf dem „Alten Schulhof“ ein. Die Formation, die schon in der Konzertreihe „Gelderner Sommer“ große Erfolge feierte, präsentiert musikalische Schätze unterschiedlicher Stilrichtungen.