Kostenpflichtiger Inhalt: Unsere Besten im Kreis Kleve : Der Vater des Gartenbaus am Niederrhein

Der erste Tag der Gemüseversteigerung in Straelen auf dem Gelände der Kleinbahn Kempen-Kevelaer, 4. Juni 1914. Hans Tenhaeff steht mit Mappe im Vordergrund rechts. Foto: Stadtarchiv Straelen

Serie Straelen Hans Tenhaeff organisierte vor mehr als 100 Jahren die Gärtner in Straelen und dem Umland. So legte er den Grundstein dafür, dass sich das Agrobusiness zu einem wichtigen Wirtschaftszweig in der Region entwickeln konnte.