Feuerwehrgerätehaus in Veert „Warum braucht jede Ortschaft eine eigene Wache?“

Als in Veert das Wäldchen am Van-der-Velden-Weg für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses zu großen Teilen abgeholzt werden sollte, bildete sich eine Bürgerinitiative, die 900 Unterschriften sammelte, um das „Büschken“ zu erhalten. Mit Erfolg. „Das Grundstück gehört nämlich nicht der Stadt, sondern der katholischen Kirche beziehungsweise dem Bistum Münster“, so die Anwohnerin und Sprecherin der Bürgerinitiative, Hanneke Hellmann.