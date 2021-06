Direktkandidatin für Freie Wähler im Kreis Kleve : Hanneke Hellmann will in den Bundestag einziehen

Hanneke Hellmann tritt an. Foto: Freie Wähler Foto: Freie Wähler

Geldern Die Freien Wähler im Kreis Kleve sehen gute Chancen, dass es die Geldernerin bis nach Berlin schafft. Sie stehe für eine Alternative zu CDU und Grünen, sagt die 71-Jährige.

Von Dirk Weber

Die Freien Wähler im Kreis Kleve haben Hanneke Hellmann (71) aus Veert als Direktkandidatin für die Bundestagswahlen am 26. September aufgestellt. Die derzeitige politische Situation in Deutschland sei eine große Chance: „Die Menschen haben das Vertrauen in die CDU und die SPD verloren“, sagt Hellmann. „Als politische Kraft der Mitte stehen die Freien Wähler für ein Deutschland für alle.“ Auf die Frage, wie hoch sie ihre Chancen einschätzt, nach Berlin zu gehen, antwortet sie: „Fünf Prozent.“

Geboren wurde Hanneke Hellmann in den Niederlanden. Sie ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder und sechs Enkelkinder. Bis zu ihrer Pensionierung arbeitete sie als Sozialarbeiterin bei der Stadt Geldern und engagiert sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Vereinsarbeit mit Jugendlichen („Skater-Mutti“) und der Integrationsarbeit. Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde sie 1998 mit dem Gelderner Ehrenamtspreis „Geldersche Draak“ ausgezeichnet. In ihrer Freizeit spielt sie Tennis und Klavier.

Bis 2015 war sie Mitglied der SPD, trat im selben Jahr als parteilose Bürgermeisterkandidatin in Geldern an, war bis 2019 Mitglied der Wählergemeinschaft „BiG – Bürger in Geldern“ und ist heute Mitglied der Kreiswählergemeinschaft „Vereinigte Wählergemeinschaften Kreis Kleve“ sowie sachkundige Bürgerin im Ausschuss Organisation, Integration und Gleichstellung im Kreis Kleve. Außerdem engagiert sie sich für die Klimabewegung Fridays for Future Kleve sowie diverse Bürgerinitiativen.