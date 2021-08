Tradition in Walbeck : Hannah Rümmler ist Spargelprinzessin

Auf Walbeck (v.l.): die neue Spargelprinzessin Hannah Rümmler, Spargelgrenadier Heinz Josef Heyer und die scheidende Prinzessin Annika Croonenbroeck. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Walbeck Die Proklamation der neuen Repräsentantin des Spargeldorfs fand in Schloss Walbeck statt. Der Festakt musste wegen Corona geändert werden.

Von Anke Kirking

Kaum eine Tradition ist so fest mit dem Dorf verwurzelt wie die Ernennung der neuen Spargelprinzessin mit Walbeck. Annika Croonenbroeck durfte wegen Corona zwei Jahre das Zepter in der Hand halten. Am Samstag wurde sie abgelöst. Hannah Rümmler ist ihre Nachfolgerin.

Statt eines Festumzugs musste im Schloss Walbeck eine coronakonforme neue Art des Festaktes ausprobiert werden. Stephan Kisters, der Vorsitzende der Spargelbaugenossenschaft Walbeck, eröffnete die Feier. Er bedankte sich bei allen Beteiligten und natürlich bei Gastgeber Daniel van Bonn, der auch als Festwirt die Feierlichkeiten der kommenden Session ausrichten wird. Kisters’ Resümee der Spargelernte fiel durchaus positiv aus: „Die Spargelbauern dürfen sich nicht beklagen. Die Verbraucher haben uns die Stange gehalten“, so sein Fazit. Mit einem Blick zur scheidenden Spargelprinzessin bedauerte Kisters, dass diese in ihren zwei Jahren nur neun Auftritte absolvieren konnte. Doch ein Highlight war sicherlich der Besuch in Berlin. Für Annika Croonenbroeck waren die zwei Jahre mit Corona leider ganz anders als geplant. Sie erinnert sich besonders gerne an die Sternfahrt, die etwas Normalität in den Pandemie-Alltag gebracht habe. Während ihrer Amtszeit hat sie sich immer sehr gut aufgehoben gefühlt. Sie freue sich, nun das Zepter weitergeben zu können.

info Spargelprinzessin Nummer 22 Geschichte Seit 2000 wurden in Walbeck schon 22 Spargelprinzessinnen gekürt, und zwei Grenadiere (erster war Peter Cox) durften die Prinzessinnen jeweils begleiten. Besonderheit Mit zwei Oldtimern und dem Musikverein vorneweg wurde ein kleiner Umzug durch das Dorf geleitet. Die scheidende und die neue Prinzessin konnten so die Tradition in etwas abgewandelter Form aufrechterhalten.

Heinz Josef Heyer, der als Spargelgrenadier als feste Größe neben der Spargelprinzessin seit nunmehr 15 Jahren dabei ist, wartete wie alle gespannt auf die Verkündigung. Er sorgt dafür, dass es den Repräsentantinnen an seiner Seite an nichts fehlt. Seine Ehefrau sieht es gelassen und hilft sogar tatkräftig mit. In Walbeck steht halt alles im Zeichen der Dorfgemeinschaft.

So sieht es auch Rainer Niersmann von der Stadt Geldern. Der Walbecker Spargel und die Angebote in und um Walbeck seien ein wichtiger Tourismusfaktor für Geldern. Das Gesamtpaket mit Schloss Walbeck, der Steprather Mühle, der Gastronomie und der wunderschönen Landschaft, die man auch super mit dem Fahrrad erkunden kann, locken immer viele Gäste in die Ortschaft.