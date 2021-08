Frau aus Kevelaer versucht Mann in Geldern zu stoppen : Ladendieb verletzt Verkäuferin in Handy-Shop

Geldern Ein Mann hat aus einem Handy-Geschäft am Markt in Geldern ein hochwertiges Smartphone gestohlen. Die Mitarbeiterin versuchte noch, ihn aufzuhalten.

Für viel Aufregung am Gelderner Markt sorgte am Montag ein recht spektakulärer Ladendiebstahl. Nach Angaben der Polizei hatte gegen 14.30 Uhr ein Mann ein Handy-Geschäft am Markt betreten. Er sei zielstrebig zur Auslage mit den nagelneuen Smartphones gegangen und habe sich ein Iphone 12 Pro Max gegriffen. Damit ging er dann allerdings nicht zur Kasse, sondern versuchte sich mit dem Handy aus dem Staub zu machen. Die 25-jährige Mitarbeiterin aus Kevelaer, die im Laden arbeitet, stellte sich dem Mann in den Weg und versuchte ihn so aufzuhalten. Der Dieb stieß sie aber heftig gegen die Eingangstür, rannte dann aus dem Geschäft und flüchtete mit seiner Beute in Richtung Bahnhofstraße.