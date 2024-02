Solarbetriebene „Smartbench“ Sein Handy kostenlos in Gelderner Innenstadt aufladen

Nach erfolgreicher Bewerbung der Gelderner Wirtschaftsförderung hatte das Projekt auch mit Gelderner Schülern im Bürgerforum stattgefunden. Die Ergebnisse der Gelderner Schüler zeigten, dass die Jugendlichen das Sicherheitsgefühl in Geldern, insbesondere in den Abendstunden, gerne erhöhen möchten. Einer ihrer Vorschläge war dabei die Anschaffung einer „Smartbench“. Ihre Argumentation: Die „Smartbench“ ermögliche eine Kontaktaufnahme in Notfällen (insbesondere abends) sie sei klimaneutral und aufgrund ihres Innenstadt-Standorts gut zugänglich.