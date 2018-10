Handy am Steuer: Emotionale Aktion der Polizei im Kreis Kleve

Geldern Auch im Kreis Kleve hängen nun emotionale Bilder auf den Straßen. Die sollen Autofahrer davon abhalten, während der Fahrt das Smartphone zu nutzen.

Drei zerbrochene Handys, die Bildschirme gesplittert und blutverschmiert. Auf den Displays sind persönliche Bilder zu sehen: zwei junge Frauen, ein glückliches Paar und eine Mutter mit ihrer kleinen Tochter. Sie zeigen Menschen, die bei Autounfällen ums Leben gekommen sind. „Jens (26) abgelenkt durch eine SMS“ oder „tipp tipp tot“ steht darunter. Zwölf dieser eindrücklichen Plakate hängen nun an sechs Orten im Kreis Kleve, in Kerken, Goch, Emmerich, Geldern, Kleve und Kranenburg.

Die Verkehrswacht des Kreises Kleve hat die Plakate angebracht, die der Deutsche Verkehrssicherheitsrat für das Programm „Runter vom Gas“ entworfen hat. Jedes Jahr gibt es neue Plakate, damit sich Autofahrer nicht an die Motive gewöhnen und die Unfallgefahren noch wahrnehmen. Das diesjährige Thema: Handy am Steuer.

„Die Plakatwände sind nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein“, heißt es von der Verkehrswacht des Kreises Kleve. „Doch es zählt jeder einzelne Fahrer, der aufgrund dieser Hinweistafeln sein Smartphone während der Fahrt nicht benutzt und so Unfälle mit schlimmen Folgen vermieden werden.“ Über die Jahre haben sich die Plakate verändert. So sind die Schockfotos den eher zum Nachdenken anregenden Botschaften gewichen.

Im Oktober des vergangenen Jahres wurde auch der Bußgeldkatalog überarbeitet und die Strafe fürs Benutzen des Handys am Steuer stark erhöht. So drohen beim Telefonieren am Steuer ohne Freisprechanlage 100 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Wer mit dem Handy am Ohr einen Unfall verursacht, zahlt sogar 200 Euro und kassiert zwei Punkte beim Kraftfahrtbundesamt.