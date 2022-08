Festakt für die weibliche A-Jugend des TV Aldekerk : So ehrt Kerken den erfolgreichen Handball-Nachwuchs

Aldekerk Die weibliche A-Jugend des TV Aldekerk durfte sich nach dem Einzug in das Final-Four-Turnier der Deutschen Meisterschaft in das Goldene Buch der Gemeinde eingetragen. Diese besondere Ehre kam einem Team zuletzt im Jahr 2013 zu teil.

Im Rahmen eines kleinen Festaktes in der Heimatstube hat Kerkens Bürgermeister Dirk Möcking die weibliche A-Jugend des TV Aldekerk für ihre überragenden sportlichen Erfolge in der zurückliegenden Saison geehrt. Mit dem Einzug in das Final-Four-Turnier der Deutschen Meisterschaft und dem Erreichen des dritten Platzes setzt das Erfolgstrainer-Team um René Baude, Melanie Lorenz, Nikki Schreurs und Udo Bräger die erfolgreiche Historie des weiblichen Jugendhandballs in Aldekerk fort.

Bereits in dieser Saison sollen weitere Erfolge im Jugendbereich folgen. So spielt die weibliche A-Jugend bereits das siebte Jahr in Folge in der Jugend-Bundesliga. In fast allen anderen Altersklassen spielen weibliche wie männliche Jugendteams des TV Aldekerk in der höchstmöglichen Klasse, der Nordrheinliga, um sich dort mit den besten Teams am Niederrhein zu messen.