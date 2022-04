Nager ist jetzt im Tierheim Geldern : Unbekannter setzt Hamster ohne Wasser aus

Paul wurde im Tierheim Geldern aufgenommen. Foto: Franz

Geldern/Sevelen Ein kleiner Hamster ist in Sevelen gefunden worden. Er hockte in einer Transportbox. Jetzt wird der Besitzer gesucht. Dass der sich meldet, ist eher unwahrscheinlich.

Von Sebastian Latzel

Da staunten auch die Verantwortlichen im Tierheim Geldern. Dass ihnen Hunde oder Katzen gebracht werden, das erleben sie ja immer wieder. Aber am Donnerstagnachmittag stand eine Frau plötzlich mit einer kleinen Transportbox vor der Tür. Darin saß ganz verängstigt ein kleiner Hamster. „Die Frau erzählte, dass sie die Box an einer Straße in Sevelen gefunden hat“, berichtet Carina Franz vom Tierheim Geldern. Die Finderin fragte erst bei allen Nachbarn nach. Doch niemand wusste, woher der keine Nager stammt.

Daraufhin war sie nach Geldern gefahren und hatte das Tier in die Obhut des Tierheims gegeben. „Als wir ihm Futter gegeben haben, hat er sich da sofort draufgestürzt“, berichtet die Tierpflegerin. Der Hamster mache einen gesunden Eindruck, allerdings sei in der Box nur ganz wenig Futter und gar kein Wasser gewesen. Ob das Tier ausgesetzt oder vergessen wurde, das sei offen. Es sei aber sehr unwahrscheinlich, dass jemand eine Transportbox einfach so an der Straße vergesse.

Hamster Paul wurde in einer kleinen Transportbox in Sevelen ausgesetzt. Foto: Franz

In seinem neuen Zuhause soll der Hamster erst einmal zur Ruhe kommen. Er habe kaum die Augen aufhalten können. Schließlich sind die Nager nachtaktive Tiere und da war die ganze Aufregung doch recht viel für das kleine Tier. Nachdem er gefressen hatte, ist er erst einmal eingeschlafen und schlummert friedlich.

Die Transportbox stand am Straßenrand. Foto: Franz

Einen Namen hat er auch schon bekommen: Paul wurde der Hamster getauft, nach einem Schauspieler aus der TV-Serie Vampire Diaries.

Jetzt wird erst einmal abgewartet, ob sich der Besitzer noch meldet. Dann wird der Hamster auch noch vom Tierarzt untersucht. Wird kein Besitzer gefunden, soll der Hamster in ein gutes, neues Zuhause vermittelt werden. Noch sei es dafür aber zu früh, heißt es. Bei der Vermittlung wird übrigens darauf geachtet, dass das Tier auch in gute Hände kommt. „Wir fragen dann schon nach, ob der Hamster nicht nur als Futter für eine Schlange gebraucht wird.“

Dass Hamster abgegeben werden, sei sehr selten. Es war erst der zweite Fall im Tierheim Geldern. Vor einigen Jahren war einmal ein Hamster am Holländer See in Geldern entdeckt worden. Er saß dort in einem Käfig.

Das Aussetzen von Tieren ist eine Straftat, passiere aber immer wieder, berichten die Verantwortlichen des Tierheims. So wären im Laufe der Jahre immer wieder Wasserschildkröten in den Seen der Umgebung ausgesetzt worden. Die seien hier längst heimisch geworden. Zur echten Plage seien die Nutrias geworden. Die habe jemand mal im Raum Walbeck ausgesetzt. Inzwischen haben sich die Nager über die ganze Umgebung ausgebreitet.