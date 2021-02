Störung im digitalen Unterricht : Hackerangriff auf das Straelener Gymnasium

Ein Hacker hat sich in den Unterricht am Gymnasium Straelen eingeschaltet. Foto: dpa-tmn/Silas Stein

Straelen Ein Unbekannter klinkte sich maskiert in den digitalen Unterricht ein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Schüler hatten den Vorfall gemeldet.

Am Gymnasium Straelen ist es in der vergangenen Woche zu zwei Hackerangriffen gekommen. Das bestätigte die Kreispolizeibehörde Kleve am Dienstag auf Anfrage unserer Redaktion. Die Vorfälle ereigneten sich am Mittwoch und Donnerstag. Betroffen war der Online-Unterricht von zwei Klassen der Jahrgangsstufe elf.