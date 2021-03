Auszeichnuung als „Verbraucherschule“ : Silber für das Gymnasium in Straelen

Straelen Für die Integration von Verbaucherbildung in den Schulalltag wurde das Gymnasium Straelen vom Verbraucherzentrale Bundesverband ausgezeichnet. Schülerin Lena Born präsentierte bei der Online-Preisverleihung die Schülergenossenschaft Honeybees.

Die Auszeichnung „Verbraucherschule“ bedeutet laut Mitteilung der Schule für die Schüler viel mehr als nur der Titel. Sie zeigt, dass sie schon in der Schule in wichtigen Lebensbereichen praktische Erfahrungen sammeln dürfen. Sei es in der Schülergenossenschaft Honeybees eSG, deren Honig auch außerhalb der Schule mittlerweile Anklang findet, im Unterricht bei der digitalen Arbeit unter dem Motto „Bring Your Own Device“ oder bei verschiedenen nachhaltigen Projekten wie Wasserspender oder Schulgarten: Verbraucherbildung wird als integraler Bestandteil der schulischen Bildung verstanden und am Gymnasium gelebt.