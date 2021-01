Videokonferenz : Gymnasium Straelen berät online über sein Angebot

Straelen Geplant ist unter anderem ein Vortrag über das Bildungsangebot der Oberstufe. Außerdem können sich Interessierte live über Fragen und Antworten zur gymnasialen Oberstufe beraten lassen.

Aufgrund der aktuellen Corona-Schutzverordnung sind Beratungsangebote in Schulen nur sehr eingeschränkt möglich. Daher sind alle Schüler, die die Mittelstufe (Klasse 9 beziehungsweise 10) abgeschlossen haben und nun am Besuch der gymnasialen Oberstufe des Städtischen Gymnasiums in Straelen interessiert sind, sowie deren Eltern eingeladen, am Dienstag, 19. Januar, ab 18.30 Uhr online an einer Informationsveranstaltung teilzunehmen. Dabei wird ein Vortrag über das Bildungsangebot der Oberstufe am Straelener Gymnasium zu sehen sein. Außerdem kann man sich live über Fragen und Antworten zur gymnasialen Oberstufe beraten lassen.