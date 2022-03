Aktion in Straelen : „Helfende Hände“ für die Ukraine in Straelen

„Helfende Hände“ für die Ukraine in Straelen

Aktion in Straelen

Straelen Eine Kunstaktion am Gymnasium Straelen hat sich in Windeseile zu einer Solidaritätsbekundung der ganzen Schulgemeinschaft ausgeweitet.

Angesichts des Ukraine-Krieges setzt sich auch das Gymnasium Straelen für die Betroffenen ein. Es wurden bereits Spenden für ein ukrainisches Krankenhaus in Lemberg gesammelt. Inspiriert vom Instagram-Posting Wladimir Klitschkos, dem Bruder des Bürgermeisters der Hauptstadt Kiew, will auch das Gymnasium etwas zum Hashtag „demo4democracy“ beitragen. In Klitschkos Beitrag soll die ausgestreckte Hand die Solidarität gegenüber dem ukrainischen Volk symbolisieren. Daran wollte das Gymnasium Straelen anknüpfen.