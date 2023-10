Schulentwicklungsplanung in Geldern Gymnasien in Geldern sollen vierzügig werden

Als im März die ersten Schülerzahlen für das kommende Schuljahr bekannt gegeben wurden, gab es eine Überraschung: Erstmals seit dem Start der Gesamtschule in Geldern konnte nicht sie, sondern das Lise-Meitner-Gymnasium die meisten Schulanmeldungen für sich verbuchen. Dass die beiden Gymnasien in der Stadt beliebt sind, dürfte sich herumgesprochen haben. Mal liegt das eine, mal das andere Gymnasium in der Gunst der Schüler vorne.