GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern „Die Mieten werden weiter steigen“

Auch in unserer Region wird die Nachfrage nach Wohnraum in den nächsten Jahren hoch bleiben. Und dies führt dazu, dass der Preisdruck bei den Mieten mit Blick auf Kosten und Nachfrage ebenfalls hoch bleiben wird, erklärt Paul Düllings, Geschäftsführer der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern eG. Zum Jahresende 2022 bewirtschaftet die GWS insgesamt 1254 Wohnungen, 792 Stellplätze oder Garagen und 87 Gewerbeeinheiten. „Aufgrund der Vielzahl der laufenden Investitionen wird insbesondere unser Wohnungsbestand in den nächsten beiden Jahren weiter wachsen“, so Düllings.