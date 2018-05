Kerken : Gute Noten für Badeseen in Wachtendonk und Kerken

Bestnoten für die Wasserqualität am Wankumer Heidesee. Foto: siwe

Kerken Die Badegewässer in Nordrhein-Westfalen haben weiterhin eine gute bis ausgezeichnete Wasserqualität. Das zeigen die Messungen der Gesundheitsämter, die die Badegewässer an 109 offiziellen Messstellen in Nordrhein-Westfalen regelmäßig auf ihre Wasserqualität untersuchen und nach den Kriterien der EU-Badegewässer-Richtlinie bewerten.

Im vergangenen Jahr wurde die Wasserqualität an 105 Messstellen beurteilt und mit "ausgezeichnet" bewertet, an zwei Messstellen mit "gut". Zu den Gewässern mit ausgezeichneter Wasserqualität zählen der Eyller See, das Naturfreibad Wachtendonk und der Wankumer Heidesee, allgemein bekannt als "blaue Lagune".

Ein See, der Elfrather See in Krefeld, erhielt wie schon im Vorjahr nur ein "ausreichend". Der Grund dafür sind Verunreinigungen mit Fäkalien durch eine große Population von Wasservögeln oder Wildgänsen.



Die nach EU-Kriterien bewerteten Badegewässer sind offiziell als Badegewässer bei den Behörden angemeldet und für das Baden freigegeben. Die Gesundheitsämter testen diese während der Badesaison mindestens alle vier Wochen und bewerten sie zuverlässig mit weiteren Daten. Die Messungen erfolgen dabei nach einer EU-weiten Richtlinie.

Zu einer guten Gewässerqualität können außerdem die Badegäste eine Menge beitragen. Dazu gehört beispielsweise, keine Wasservögel zu füttern, Unrat immer mitzunehmen und Verunreinigungen umgehend der zuständigen Kommune oder dem zuständigen Kreis zu melden.

