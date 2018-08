Gute Daten für den Standort Straelen.

Entwicklung : In Straelen ist alles auf Wachstum geeicht

Straelen Seine Position als starker Wirtschaftsstandort und beliebte Wohnstadt hat Straelen auch 2017 ausbauen können. Das laufenden Jahr gestalte sich ebenfalls positiv. So lautet das Fazit der städtischen Wirtschaftsförderung.

Ein wichtiger Aufgabenbereich war und ist die Unterstützung der Betriebe bei ihren Bemühungen um eine Verbesserung der Internetanbindung am Ort. Wirtschaftsförderer Uwe Bons: „Hier sind wir sehr froh, dass die Deutsche Glasfaser die Straelener Gewerbegebiete mit direkten Glasfaserhausanschlüssen (FTTH) ausgebaut hat.“ Auch für das Gewerbegebiet in Herongen ist 2018 ein Ausbau geplant. Die Anbindung der gartenbaulichen und landwirtschaftlichen Betriebe im Außenbereich ist ein weiterer wichtiger Faktor. Durch den kreisweiten Förderantrag für die unterversorgten Bereiche, der zwischenzeitlich bewilligt wurde und für den die Ausschreibungsverfahren laufen, wurden die Voraussetzungen geschaffen. Die Stadt Straelen beteiligt sich mit Eigenmitteln. Insgesamt können über 700 Haushalte von der Förderung profitieren.

Positiv gestaltete sich die Grundstücksvermarktung in den Gewerbegebieten. 2017 wurden fast 40.000 Quadratmeter Gewerbeflächen notariell veräußert. Die Flächen sind knapp geworden. Bürgermeister Hans-Josef Linßen verwies auf die anhaltend positive Entwicklung 2018. So wurden kürzlich 11.000 Quadratmeter im Gewerbegebiet Herongen vermarktet. Zudem ist das Planverfahren für die Logistikfläche südlich der A 40 in Herongen weitestgehend abgeschlossen. Auch hier ist in Kürze mit einem Baubeginn zu rechnen.

Die Wiedernutzung älterer gewerblicher Immobilien (Leerstand oder von Aufgabe bedroht) bietet die Möglichkeit, neue Unternehmen an den Ort zu holen beziehungsweise für Straelener Unternehmen einen neuen Standort zu finden. Zum anderen kann das Gewerbeflächenangebot der Stadt so flächenschonend verbessert werden. Insgesamt sei die Leerstandsquote in den Gewerbegebieten niedrig. Nach kleineren Hallenflächen mit Büroeinheit besteht gute Nachfrage, große Einheiten sind schwieriger zu vermitteln.



Die Zahl der Gewerbeanmeldungen ist 2017 gegenüber dem Vorjahr um mehr als zehn Prozent gestiegen. 194 Gewerbeanmeldungen wurden registriert. Die Gewerbeabmeldungen beliefen sich im gleichen Zeitraum auf 162 und sind gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig.