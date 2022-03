Laufserie im Kreis Kleve : Schöne Laufstrecken im Kreis Kleve

Eine besonders schöne Laufstrecke in Geldern führt unter anderem einmal um den Rayerssee. RP-Foto: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve In der Region gibt es viele Routen für Jogger. Einige davon sind auf der App „Komoot“ gespeichert. Sie lassen sich dadurch leicht entdecken und entlanglaufen. Wir stellen acht besonders schöne Strecken vor.

Wer neue Laufrouten in der Region entdecken möchte, ist nicht mehr unbedingt auf einen gedruckten Routenführer angewiesen. Verschiedene Lauf-Apps machen es möglich, bequem mit dem Smartphone Routen zu entdecken, zu planen – und entlangzujoggen. Eine dieser Apps ist „Komoot“. Die Plattform wurde 2010 geschaffen, hat ihren Sitz in Potsdam und gilt als größte Outdoor-Plattform Europas. Hier werden aber nicht nur Lauf-, sondern auch Fahrrad- oder Wanderstrecken angezeigt. Wer einen Premium-Account hat, kann selbst Strecken erstellen und sie mit anderen Nutzern teilen. Die profitieren dann davon und können die erstellten Strecken finden und ihnen zum Beispiel zu Fuß folgen, der Weg wird mit Hilfe von GPS angezeigt. Wir stellen acht besonders schöne Laufstrecken aus dem Kreis Kleve vor. Mit unterschiedlicher Länge und unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad.

Geldern – Rayersee-Runde, 9,66 Kilometer: Startpunkt dieser Runde ist die Breslauer Straße in Geldern. Von dort aus läuft man über die Danziger Straße aus dem Stadtgebiet heraus, fast bis zu den Fleuthkuhlen, und biegt dann am Mölleweg in Richtung Westen ab. Weiter geht es vorbei am ersten See, dem Heitkampsee. Nach 7,84 Kilometer kommt das Highlight der Runde: der Rayersee, den man einmal komplett umlaufen kann. Dann läuft man wieder zum Startpunkt zurück.

Kevelaer – An und über die Niers, 14,4 Kilometer: Diese relativ lange Strecke beginnt in Kevelaer an der Römerstraße, führt einmal über den Bahnübergang schon zum Highlight der Strecke: der kleinen Niersbrücke, die am Ortsausgang von Schravelen liegt. Dann laufen Sie an der Niers entlang, überqueren sie an der Kervenheimer Straße wieder und kommen über Keylaer wieder zurück zu Ihrem Ausgangspunkt.

Issum – Wassergraben-Runde, 12,1 Kilometer: Issum ist durchzogen von vielen Wassergräben. Und diese Route führt an vielen von ihnen vorbei. Startpunkt ist die Kapellener Straße, dann laufen Sie über die Issumer Fleuth, über die Pannekampsley raus aus dem bewohnten Gebiet Issums. Ganz kurz geht es an der A 57 entlang, dann laufen Sie über die Spandicks Ley wieder zurück zum Startpunkt.

Kleve-Materborn – Köhlerberg-Runde, 10,3 Kilometer: Für trainierte Sportler geeignet ist die Runde über den Köhlerberg in Materborn. Startpunkt ist die Kreuzung Treppkesweg/Saalstraße. Dann geht es nach 594 Metern auf den 74 Meter hohen Köhlerberg. Um den Stoppelberg herum geht es auf gleichem Wege wieder zurück zum Startpunkt.

Kleve – Vorbei am Tiergarten, 5,92 Kilometer: Vom Karussellplatz aus laufen Sie los in Richtung Tiergartenstraße. Dabei kommen Sie auch am kleinen Klever Zoo vorbei und joggen weiter durch die historische Gartenanlage, biegen einmal kurz in den Forstgarten ab und kommen wieder am Startpunkt an. Diese Runde ist auch wegen der kurzen Strecke besonders für Anfänger geeignet.

Goch – Über die Niers und dann einkehren, 13,97 Kilometer: Los geht es am Gärtnerweg in Gochs Zentrum. Kurz darauf überquert man das erste Mal die Niers, läuft über die Bahngleise, wieder über den kleinen Fluss und joggt den Papa-Klein-Wanderweg entlang. Den läuft man weiter, immer am Fluss entlang, in Richtung Uedem. Nach fast sieben Kilometer ist die Hälfte der Strecke geschafft. Gut, dass man an der Gaststätte Krühan vorbeikommt. Frisch gestärkt geht es dann wieder zurück nach Goch.

Rees – Schöner Blick auf den Altrhein, 9,33 Kilometer: Von der Kapitelstraße in der Reeser Innenstadt laufen Sie los. Schon nach 1,33 Kilometer gibt es das erste Highlight dieser Runde: einen wunderschönen Blick auf den Altrhein. An diesem laufen Sie nun einige Kilometer entlang und kommen über den Bergswick zum südlichen Teil des Reeser Meers. Hier machen Sie wieder kehrt und laufen – wieder am Altrhein entlang – zurück nach Rees.