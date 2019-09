Aloysius-Bruderschaft feiert : Gut aufgestellt fürs Schützenfest Straelen

Der Hofstaat der St.-Aloysius-Bruderschaft Broekhuysen zur Straelener Kirmes 2019. Foto: Aymans

Straelen Die St.-Aloysius-Bruderschaft besteht seit 150 Jahren. Das wird groß gefeiert. Vom 6. bis zum 13. September gibt es in Broekhuysen und Straelen viele Programmpunkte. Zum Frühschoppen spielt die Band „Treasure“.

Die St.-Aloysius-Bruderschaft erstreckt sich auf Broekhuysen, Sang, Dam, Brüxken und Rieth. Doch nicht nur die Bewohner dieser Ort- und Bauernschaften, sondern viele Straelener und Besucher von auswärts werden dabei sein, wenn die seit 150 Jahren bestehende Bruderschaft ihr Jubiläumsschützenfest feiert. Vom 6. bis 13. September gibt es ein umfangreiches und prächtiges Programm.

Eine wichtige Frage wurde am Pfingstsonntag entschieden. Da fand das Vogelschießen an der Halle Teegelbeckers in Dam statt. Sebastian Thockok gelang der Schuss, der ihn zum Schützenkönig machte. Gemeinsam mit Königin Melanie Grimm und dem Hofstaat wird er natürlich im Mittelpunkt des Interesses stehen. Und das nicht nur während der Parade am Sonntag.

Info Karten sichern für die Schützenparty Was Schützenparty der Straelener Kirmes Wann Freitag, 6. September, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) Wo Bofrost-Halle Wer Musik macht die Band „Q 5 New Style“ Vorverkauf Schreibwaren op de Hipt am Markt, Bäcker aus Lüllingen (Filiale ­Broekhuysen), alle Mitglieder der Aloysius-Bruderschaft sowie unter www.ticket-straelen.de Kosten Eintrittskarten kosten im Vorverkauf zehn Euro, an der Abendkasse zwölf Euro.

Am Freitag, 6. September, beginnt die Festwoche. Um 17 Uhr ist das Aufstellen des Maibaums an der Bofrost-Halle geplant. Um 20 Uhr startet dort die Schützenparty. Für Musik sorgt die Band „Q 5 New Style“.

Das Antreten am Vereinslokal Schaffers um 15.30 Uhr ist für die Schützen der erste Termin am Samstag, 7. September. Es folgt ein kurzer Marsch über den Alten Kirchweg und den Bellweg zum Königshaus Bellweg Nr. 5. Dort kommt es um 16.15 Uhr zum Fahnenschwenken. 15 Minuten später wird angetreten und wieder marschiert, und zwar über den Bellweg und die Dorfstraße. Von dort aus erfolgt der Transfer nach Straelen.

Dort beginnt um 17.30 Uhr der Festumzug der Senioren-Bruderschaften. Das Antreten ist am Rathaus. Marschiert wird dann über Raphaelstraße, Josefstraße, Rathausstraße, Ostwall, Gelderner Straße, Markt, Kreuzrinne, Klosterstraße, Mühlentor und Marienstraße zum Marienhaus. Dort beginnt um 18 Uhr das Fahnenschwenken vor dem Seniorenheim.

Es schließt sich der Umzug zur Bofrost-Halle an, und zwar über Marienstaße, Westwall, Venloer Straße, Kreuzrinne, Markt, Gelderner Straße, Nordwall, Lingsforter Straße und Fontanestraße. Um 19.30 Uhr beginnt in der Halle die Throneinweihung. Musik macht die Band „Treasure”.

Seine ganze Pracht entfaltet das Straelener Schützenwesen dann am Sonntag, 8. September. Der Tag beginnt um 13 Uhr mit dem Antreten am Vereinslokal Schaffers. Wieder gibt es den Marsch über den Alten Kirchweg und den Bellweg zum Königshaus, wo es um 14.30 Uhr zum Fahnenschwenken kommt. Um 14.45 Uhr ist Antreten zum Marsch über den Bellweg und die Dorfstraße. Dort erfolgt wieder der Transfer nach Straelen, wo um 15.30 Uhr der Festumzug der Jungschützenbruderschaften, der Muttergottes-Bruderschaft und der St.-Cornelius-Bruderschaft startet. Er nimmt seinen Weg über Raphaelstraße, Josefstraße, Rathausstraße, Ostwall, Gelderner Straße, Markt, Kreuzrinne, Venloer Straße und Johann-Giesberts-Platz zur Venloer Straße. Dort beginnt um 16 Uhr die große Parade.

Anschließend ist der Umzug zur Bofrost-Halle über Johann-Giesberts-Platz, Westwall, Beginenpad, Tulpenstraße, Venloer Straße, Johann-Giesberts-Platz, Venloer Straße, Kreuzrinne, Kuhstraße, Ostwall, Gelderner Straße, Markt, Kreuzrinne, Klosterstraße, Klosterplatz, Mühlentor, Lingsforter Straße und Fontanestraße. Zum Königsgalaball, der um 18 Uhr in der Bofrost-Halle beginnt, spielt die Band „Flamingos” auf.

Ganz früh beginnt für die Schützen der Montag, 9. September. Bereits um 6 Uhr ist Wecken des Hofstaats durch den Musikverein Broekhuysen. Um 9 Uhr beginnt das Festhochamt in der St.-Cornelius-Kirche Broekhuysen, anschließend ist Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Friedhof.

Ab etwa 10.15 Uhr ist der Umzug durch Broekhuysen mit Begleitung des Musikvereins Auwel-Holt vorgesehen. Der Marsch geht über die Dorfstraße, den Bellweg und den Alten Kirchweg bis zur Dorfstraße. Von dort erfolgt wieder der Transfer nach Straelen . Dort ist um 11 Uhr Antreten am Rathaus. Es folgt ein Marsch über Ostwall, Gelderner Straße, Markt, Kreuzrinne, Klosterstraße, Mühlentor, Lingsforter Straße und Fontanestraße zur Bofrost-Halle, wo der Frühschoppen mit der Band „Treasure” beginnt.