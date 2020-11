Nachhaltigkeit sichtbar gemacht : Das Meer beginnt auch schon in Straelen

Straelen Melanie Dornis von „Straelend unverpackt“ startet am Wochenende mit einer neuen Aktion. Sie macht auf die Problematik von achtlos weggeworfenem Müll aufmerksam.

Abgestimmt ist die Aktion mit dem Ordnungsamt, betont die Inhaberin des Ladens „Straelen umverpackt“. Nachhaltigkeit ist bei ihr nicht nur beruflich ein großes Thema. In der Vergangenheit hat sie auch schon zu Clean-up-Aktionen aufgerufen, bei denen die Stadt von achtlos weggeworfenem Müll befreit wurde. Um Müll geht es auch diesmal. Ihre neue Aktion soll auf eine Problematik hinweisen, die vielen gar nicht so bewusst ist. Es habe sich so eingeschlichen, schildert sie ihre Beobachtungen: das weggeworfene kleine Bonbonpapier oder die Zigarettenkippe, die in den Gulli geschnipst wird. Was vielen nicht bewusst sei, ist, dass dadurch Gewässer verschmutzt werden. Natürlich gelange ein Teil des Wassers in die Kläranlage, aber auch in Flüsse und damit letztendlich im Meer. Darauf soll der Schriftzug „Das Meer beginnt hier“, der auf die Gullys in Straelen gepinselt wird, hinweisen. Verwendet wird dafür Kinderschminke, vegane und dermatologisch getestete Farbe, die völlig unbedenklich ist, erklärt Melanie Dornis. An gut sichtbaren Punkten in der Stadt, aber auch in den Ortschaften Straelens, zum Beispiel an Schulen, sollen die Gullys den Schriftzug bekommen. Damit möchte die Straelenerin an das Bewusstsein appellieren, Müll nur in den dafür vorhandenen Mülleimern zu entsorgen, oder wenn es möglich ist, erst gar nicht zu produzieren. Die Straelenerin schließt sich mit „Hier beginnt das Meer“ einer deutschlandweiten Kampagne an. So habe es im Osnabrücker Land bereits erfolgreich eine solche Aktion gegeben. Die Botschaft ist, dass jeder etwas für eine saubere Umwelt tun kann.