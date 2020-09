Kintertageseinrichtung in Geldern : Kita Arche Noah erhält Gütesiegel

Geldern Bereits im Januar wurde der Einrichtung das „Gütesiegel“ der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder verliehen. Weil die Feier dem Coronavirus zum Opfer fiel, wurde sie nun zum Weltkindertag nachgeholt.

Die Bibel besteht aus zwei Teilen: dem Neuen und dem Alten Testament. Ganz so umfangreich – und bedeutsam – ist das Ergebnis der Qualifizierungsmaßnahme der Evangelischen Kindertagesstätte Arche Noah in Geldern nicht. Doch auch sie hat zu einem Buch mit zwei Teilen geführt. Der eine trägt den Titel „Kernprozesse“, der andere „Führungsprozesse“ und beide sollen künftig die Arbeit und Abläufe in der Einrichtung an der Bogenstraße regeln.

Wofür die Arche steht, lässt sich am besten an der Eingangstür ablesen: zusammen spielen, steht da, die Welt entdecken, aufwachsen, lachen, Freude haben, erkunden, singen und tanzen und Glauben leben. Dass sie in der LandLebenStadt einen hervorragenden Ruf genießt, zeigt sich auch bei den Anmeldezahlen. 1996 eröffnet, bietet die Kita aktuell Platz für 76 Kinder in vier Gruppen. 18 Plätze hatte sie in diesem Jahr neu zu vergeben. 70 Bewerbungen seien eingegangen – konfessionsübergreifend.