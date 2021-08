Neue Trainingsangebote in Geldern : GSV Geldern startet neue Kurse für Läufer

Neue Trainingsangebote in Geldern

Geldern Mit einem Nordic-Walking- und einem Lauf-Kursus für Anfänger und Wiedereinsteiger lockt der GSV Geldern nach der Corona-Pause wieder nach draußen.

Die Laufabteilung des GSV Geldern bietet neue Kurse an. Los geht es am Montag, 30. August, mit einem Nordic-Walking-Kursus für Anfänger und Wiedereinsteiger über sieben Trainingswochen mit je zwei Trainingsstunden. Die Kosten betragen 40 Euro und sind nicht über die Krankenkasse abrechenbar. Vorkenntnisse oder eine sportliche Grundkondition sind nicht erforderlich. Die Stöcke werden vom Verein gestellt.

Es gibt mehrere Trainingsmöglichkeiten: montags von 14 bis 15 Uhr ab St. Clemens-Hospital, mittwochs von 18.30 bis 19.30 Uhr ab Holländer See und freitags von 14 bis 15 Uhr ab St. Clemens-Hospital. Anmeldung und Infos bei Sabine Schulte-Werflinghoff unter Telefon 02831 980952 oder 0151 27195441 (ab 16 Uhr).

Der Laufkursus beginnt am Mittwoch, 1. September, und geht ebenfalls über sieben Trainingswochen. Der Kursus richtet sich an alle, die gerne Joggen möchten. Auch hier sind keinerlei Vorkenntnisse vonnöten. Eine erfahrene Lauftrainerin beginnt mit ganz kurzen Strecken, gefolgt von ausreichend Pausen und Gymnastik-Übungen. Trainiert wird mittwochs von 18.30 bis 19.30 Uhr ab Holländer See. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Anmeldung und Informationen bei Stephanie Brückerhoff, Telefonnummer 0163 7632281.