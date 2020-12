Kostenpflichtiger Inhalt: Kriminalität in Geldern : GSV lobt Belohnung nach Einbruchsserie aus

Gerd Möthe, Hartmut Könner und Dietmar Hartenstein (v.l.) vom GSV-Vorstand an dem Schaden, der beim fünften Einbruch an der Scheibe entstand. Foto: Michael Klatt

Geldern Während der Corona-Pandemie ist das Clubhaus am Holländer See bereits fünf Mal das Ziel von Ganoven gewesen. Die Täter machten dort wenig Beute, richteten aber hohen Schaden an.