Reisegruppe auf dem Kreis Kleve bei pro dogbo in Benin Beeindruckt von der unbändigen Lebensfreude und Fröhlichkeit der Menschen

Besucht wurde in Cotonou auch die beeindruckende, 30 Meter hohe Statue der Amazonenkriegerin, die 2019 errichtet wurde und ein Symbol für die entscheidende Rolle der Frau im Widerstand gegen die Kolonisatoren ist. Auf dem Weg nach Dogbo machte die Gruppe am nächsten Tag einen Zwischenstopp in Ouidah an der Atlantikküste, von wo aus bis Mitte des 19. Jahrhunderts hunderttausende Sklaven nach Südamerika verschifft wurden. Ouidah gehörte damit zu einem der wichtigsten Häfen, die für den Sklavenhandel genutzt wurden. Historiker gehen davon aus, dass zwischen dem Ende des 15. Jahrhunderts und 1888, dem Ende der Sklaverei in Brasilien, 12,8 Millionen Afrikaner über den Atlantischen Ozean transportiert wurden. Das „Tor ohne Wiederkehr“ erinnert an der ehemaligen Anlegestelle der Schiffe an diese humanitäre Katastrophe.