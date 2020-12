Gelderner Baugesellschaft : Schüler versenken Zeitkapsel mit Maske und Wünschen für die Zukunft

Die Viertklässlerin Jamie hält die Zeitkapsel in der Hand, die sie anschließend zusammen mit ihren Mitschülern aus der Klasse 4a, Bürgermeister Sven Kaiser (l.) und anderen Gästen versenkte. Foto: Stadt Geldern

Geldern Im Sommer 2021 soll der Neubau der Albert-Schweitzer-Grundschule in Geldern fertig sein. Wenn der Umzug in den Erweiterungsbau abgeschlossen ist, beginnen die Sanierungsarbeiten im Bestandsgebäude.

Kräftig voran geht es an der Baustelle an der Albert-Schweitzer-Grundschule an der Schloßstraße. Die 1954 gestartete Grundschule wird derzeit umfassend von der Gelderner Baugesellschaft saniert und um einen Anbau erweitert. Jetzt fand die Grundsteinlegung des Neubaus statt.