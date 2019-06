Wissenswertes an der Nieukerker Grundschule : Achtung, toter Winkel!

Nieukerk Auf dem Schulhof lernten die vierten Klassen, wie die Sicht eines Lkw-Fahrers auf den Straßenverkehr ist. Anschaulich erklärte Verkehrssicherheitsberater Stefan Cohnen von der Polizei Kleve, was alles zu beachten ist.

Einen Vormittag lang steht ein Lkw des Kerkener Gartenbauunternehmens Welzel auf dem Schulhof der Marienschule in Nieukerk. Auf dem Fahrersitz nehmen statt „Opa Bernd“ Janßen, der normalerweise den Lkw auf den Straßen lenkt, Viertklässler Platz. „Boah, ja, gern“, platzt es aus Timo heraus, als er zu den Auserwählten gehört, der in die Fahrerkabine klettern darf. Er nimmt auf dem Sitz Platz. Die Mitschüler sind Fußgänger. Wie schon vorher bei Peer, der auch da oben sitzen durfte, ist es seine Aufgabe, seine Mitschüler in den Blick zu bekommen. „Sitz mal bequem“, sagt Polizist Cohnen, als Timo aufsteht, um besser sehen zu können. Es dauert eine Weile, bis er die ersten Schüler sehen kann, die von der Schnauze des Lkw langsam Richtung Schulhof trippeln. Cohnen breitet die Arme aus, „Das sind an die zehn Meter, die er nicht einsehen kann“, sagt er. An den Außenspiegel bringt er rot-weißes Flatterband an. Von der Lkw-Seite trippeln die Schüler ein weiteres Mal weg vom Lkw. Es dauert wieder eine Weile, bis ihr Mitschüler auf dem Fahrersitz die ersten Schuhspitzen erkennen kann. Nicht nur die Schüler sind erstaunt, auch Klassenlehrerin Stefanie Uthmann und Schulsekretärin Anke Lagrave entfährt ein „Ach“ beim Anblick der Größe des Bereichs, den das Flatterband umspannt. „Ich dachte eigentlich, es wäre nur ein kleiner Kreis“, drückt es ein Mädchen aus, was der tote Winkel in der Theorie war. Zwar gibt es in den modernen Lkw Zusatzspiegel oder sogar Kameras, zur Demonstration wurden beim Lkw auf dem Schulhof Zusatzspiegel abgeklebt. Im alltäglichen Gewusel des Straßenverkehrs ist es gut, wenn alle aufeinander Rücksicht nehmen, macht die besondere Lehrstunde auf dem Nieukerker Schulhof deutlich.