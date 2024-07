Grundschule in Wachtendonk Ordnungsamt soll Elterntaxis stoppen

Nicht nur an der St.-Martin-Grundschule in Wankum gibt es Probleme mit Elterntaxis. Auch an der Michaelschule in Wachtendonk sorgen Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bis vor die Schule bringen oder von dort abholen, morgens und abends für Verkehrsbeeinträchtigungen. Doch während in Wankum wie berichtet rund um den Jahreswechsel eine neue Hol- und Bringzone eingerichtet wurde, soll in Wachtendonk an der Moorenstraße die bisherige Verkehrsregelung beibehalten werden. Das hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause mit großer Mehrheit entschieden und sich damit gegen einen Vorschlag der Verwaltung ausgesprochen.