Projekt des Nabu und der Klimaschutzstelle Geldern : Grundschüler lernen Artenvielfalt

Geldern Die Drittklässler der Albert-Schweitzer-Schule durften Vogelstimmen erraten und nach einer Schatzkiste suchen. Ziel war es, ihnen Obstbäume näherzubringen.

Zu einer abwechslungsreichen Schnitzeljagd auf der Streuobstwiese an der Brabanter Straße in Geldern haben die Klimaschutzsstelle der Stadt Geldern und das Nabu-Naturschutzzentrum Gelderland die Drittklässler der Albert-Schweitzer-Schule Geldern eingeladen.

Bei der knapp anderthalbstündigen Schnitzeljagd mit elf Stationen galt es für die Kinder, in kleinen Gruppen spannende Fragen zu beantworten und Aufgaben zu lösen. Hierbei lernten sie auch Wiesen- und Naturgebote kennen. Zum Beispiel, keine Abfälle in der Natur zu hinterlassen, Bäume, Sträucher und Kräuter nicht zu beschädigen oder die Wiesenbewohner nicht zu stören, indem Insekten nicht gefangen oder gejagt werden und insbesondere die Bienen an ihren Bienenkästen in Ruhe gelassen werden.