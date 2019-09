St.-Martini-Schule in Veert f : Grundschüler laufen für Kinder in Uganda

Die Kinder hatten beim Sponsorenlauf in der St.-Martini-Grundschule viel Spaß. RP-Foto: Stade. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)/Stade, Klaus-Dieter (kds)

Veert Mit Hilfe von Sponsoren engagiert sich die ganze St.-Martini-Schule in Veert für den guten Zweck.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Kirking

„Mit Bewegung etwas bewegen“: Unter diesem Motto hat die ganze St.-Martini-Grundschule einen Sponsorenlauf veranstaltet. Die insgesamt 173 Schülerinnen und Schüler der ersten bis vierten Klasse haben in den vergangen Wochen einen Sponsorenzettel erhalten. Darauf durften dann nicht nur die Eltern, sondern auch Oma, Opa oder auch die Lieblingstante einen Betrag angeben. Der wurde dann pro gelaufener Runde zu barem Geld. Die zwei Klassen der Jahrgangstufe eins durften maximal vier Runden der 1,5 Kilometer langen Strecke laufen. Die Schüler der zweiten Klasse schon sechs. Das so „erlaufenene“ Geld soll zum einen für das im nächsten Jahr anstehende Zirkusprojekt gespendet werden. Der Rest wird auf eine weite Reise geschickt. Daniela Claßen, die kommissarische Schulleiterin, hat privat in Uganda einige Schulen besucht. Dort entstanden sehr herzliche Kontakte. Von zwei Schulen hat sie Bilder mitgebracht. Man sieht Schülerinnen und Schüler die in einem „Bretterverschlag“ ihren Klassenraum haben. Von den Tischen blättert der Lack und nur eine alte Tafel dient dort als Hilfsmittel. Ansonsten ist alles an Materialien selbst gemacht. In der zweiten Schule gibt es zwar einen Teppichboden, aber auch hier fehlt es an allem Anderen. Diese Schulen werden zum einen von Waisenkindern besucht. Die zweite Schule nennt sich zwar Privatschule, ist aber dadurch nicht besser ausgestattet.

Daniela Claßen stellt fest: „So wird jeder Schritt von unseren Schülerinnen und Schülern hier in Veert zu einem Schritt in eine bessere Zukunft für die Kinder in Uganda. Und das auch noch am Weltkindertag.“

Info Entfaltung sozialer Kompetenzen Konzept Die Entfaltung sozialer Kompetenzen ist ein besonderes Anliegen der Sankt-Martini-Grundschule. Leitung Daniela Claßen ist die kommissarische Schulleiterin.

Mit viel Freude und Begeisterung sind die Veerter Kinder bei der Sache. Durch ehrenamtliche Helfer werden sie rund um die Strecke betreut und bekommen am Ziel auch eine Stärkung in Form von Obst und Getränken. Bestes Laufwetter spendet Petrus gratis noch dazu. Auf der Laufstrecke wurden aber nicht nur die kurzen Beinchen der Kinder entdeckt. Antonia Wagener, die Klassenlehrerin der 2a, und auch Frau Claßen hatten ihre Turnschuhe nicht nur zur dekorativen Zwecken an. Das spornt die Kinder an, die eigentlich schon nach zwei Runden aufhören wollten, dann doch noch eine dritte Runde zu laufen. So manche Eltern werden sich wohl über den Laufzettel mit der hohen Rundenzahl ihre Augen gerieben haben. Sport macht eben doch glücklich.