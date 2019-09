Preisübergabe beim Deutschen Obst & Gemüse Kongress : „Grüner Merkur 2019“ geht an Armin Rehberg

Die Fachjury des Fruchthandel Magazins zeichnete Armin Rehberg, Vorstandsvorsitzender der Landgard eG, mit dem „Grünen Merkur 2019“ aus.

) Für seine Verdienste um die Entwicklung der Erzeugergenossenschaft Landgard und für die zahlreichen richtungsweisenden Impulse, die er der gesamten Branche gibt und gegeben hat, zeichnete die Fachjury des Fruchthandel Magazins Armin Rehberg, Vorstandsvorsitzenden der Landgard eG, mit dem „Grünen Merkur 2019“ aus. „In nur wenigen Jahren ist es Ihnen und Ihren Mitarbeitern gelungen, Landgard aus einer schwierigen Lage zu befreien, das Unternehmen in einem sich rasch wandelnden Handelsumfeld strategisch neu auszurichten und auf die Herausforderungen der Zukunft einzustellen“, begründete Michael Schotten, stellvertretender Chefredakteur Fruchthandel, die Wahl bei der Preisübergabe im Rahmen des Deutschen Obst & Gemüse Kongresses mit über 550 Teilnehmern in Düsseldorf. „Das ist ganz maßgeblich Rehbergs Krisenmanagement und Managementstil zu verdanken. Und so konnte2018 trotz erneut schwieriger Rahmenbedingungen zum fünften Mal in Folge ein Rekordergebnis erzielt werden. Wer hätte das einige Jahre zuvor gedacht. Und die Zukunft: Landgard ist es nicht nur gelungen, seine Finanzen in Ordnung zu bringen. Der Riese vom Niederrhein hat sich in Teilen neu erfunden. Internationalisierung, Diversifizierung, ersthändige Warenbeschaffung und der Aufbau eines Übersee-Importgeschäftes. Das sind nur einige Stichworte, die die neue Richtung unter Rehberg illustrieren“, so Schotten.