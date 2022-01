Ministerpräsident in Issum : Grünen-Chefin versteht Ärger um Wüst-Foto

Issum Ministerpräsident Hendrik Wüst musste viel Kritik wegen eines Fotos ohne Abstand und Maske einstecken. Was Mona Neubaur (Grüne) dazu sagt.

Landesweit schlägt der Besuch von Ministerpräsident Hendrik Wüst in Oermten weiter hohe Wellen. Wie berichtet, war der Landesvater am Freitag an den Niederrhein gekommen, um dort eine neue Technik bei Windrädern einzuschalten. Dabei hatte er sich eng an eng ohne Maske mit acht weiteren Personen für das Pressefoto aufgestellt. Daran hatten zahlreiche Menschen im Internet heftige Kritik geübt.