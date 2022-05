Virtuelle Unterrichtsfahrten in Geldern : Fahrschule schont Klima und Geldbeutel der Fahrschüler

Geldern Grünen-Landtagskandidatin Paula Backhaus will den Verkehr insgesamt klimafreundlicher machen. Ein erster Schritt seien die virtuellen Fahrstunden.

Wie man als Fahrschule sinnvoll CO 2 einsparen und den Geldbeutel der Schüler schonen kann, davon konnte sich die Grünen Landtagskandidatin Paula Backhaus jetzt bei einem Besuch der Fahrschule Schramm in Geldern überzeugen.

Neben Unterricht in einem Elektroauto bietet Fahrlehrer Gerhard Schramm auch virtuelle Unterrichtsfahrten an. Die Schüler sitzen in einem speziellen Auto-Cockpit, dessen vordere Hälfte komplett mit Computerbildschirmen ausgestattet ist. Ansonsten ist alles wie in einem richtigen Auto. Dort erlebt der Fahrschüler eine realitätsnahe Fahrsimulation. „Die Schüler können hier kostenlos das Fahren unter realistischen Bedingen trainieren“, erklärt Gerhard Schramm. „Das hilft Ihnen, individuelle Probleme gezielt anzugehen und so die Gesamtzahl der erforderlichen Fahrstunden zu reduzieren.“