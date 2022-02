Paula Backhaus lädt zu Online-Diskussion ein : Mit Alt über Klimaschutz sprechen

Gelderland Landtagskandidatin Paula Backhaus lädt zur Online-Diskussion mit dem Journalisten ein. Dabei ist die klimapolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Wibke Brems.

Zu einem Wiedersehen mit Franz Alt lädt die Grünen-Landtagskandidatin Paula Backhaus für Mittwoch, 9. Februar, ein. Der Fernsehjournalist und Bestsellerautor wird im Rahmen einer Online-Veranstaltung von 19 bis 20.30 Uhr die wichtigsten Thesen aus seinem neuen Buch „Nach Corona – Unsere Zukunft neu gestalten“ vorstellen. Außerdem wird die klimapolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Wibke Brems, auf dem virtuellen Podium Platz nehmen. In der Diskussion wird sie einen Einblick geben in eine Machbarkeitsstudie der Landtagsfraktion, wie NRW auf den 1,5-Grad-Pfad kommen kann. Alle Gäste der Veranstaltung sind eingeladen mitzudiskutieren.

„Franz Alt ist nicht nur ein berühmter Journalist – er ist ein Wegbereiter der Klimaschutzbewegung“, sagt Paula Backhaus, Landtagskandidatin der Grünen im Südkreis Kleve. „Er warnte schon Anfang der 90er vor den Folgen des menschengemachten Klimawandels und skizzierte Lösungen, über die wir leider immer noch diskutieren.“ Die Corona-Krise ist für Franz Alt der Beweis, dass die Politik sehr wohl in der Lage ist, auf eine Krise schnell und effektiv zu reagieren. Insofern können die Lehren aus Corona seiner Ansicht nach auch Leitlinien für die Bekämpfung der Klimakrise werden. Für ihn ist die bereits jetzt die größere Krise. Denn die Klimaerhitzung fordere schon heute mehr Tote als Corona, schreibt er in seinem Buch. Um die Existenzgrundlagen der Menschen zu retten, muss seiner Ansicht nach schnell und konsequent gehandelt werden. Was zu tun ist, wird er im Rahmen der Diskussion sagen.