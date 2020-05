Interview mit Ludwig Ramacher : Ärger über bürokratischen Unfug

Ludwig Ramacher, Grünen-Fraktionschef in Wachtendonk, ärgert sich über eine in seinen Augen unsinnige Anordnung aus Düsseldorf. Er möchte darauf im Haupt- und Finanzausschuss öffentlich aufmerksam machen.

Themen Unter anderem Kinderspielplatz Heideweg, Kindertagesstätte als Übergangslösung im Schulgebäude am Schoelkensdyck, Antrag auf nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf der L 140 in Wankum, Wachtendonk als „sicherer Hafen“.

Was steht denn in dieser Mitteilung?

Was stört Sie denn an dieser Mitteilung?

RAMACHER Der Ausschuss in Vertretung des Gemeinderates sollte zum einen, falls wirklich erforderlich, die notwendige rechtliche Klarstellung durch Verabschiedung einer Änderung der bestehenden Hauptsatzung veranlassen. Und der Ausschuss sollte seinen Unmut zum Ausdruck bringen darüber, mit welchem formalen Bürokratismus hier die kommunale Demokratie überzogen wird. Es gibt weder in der Art der Vorbereitung auf die Sitzung noch in der Arbeit in der Sitzung einen ernsthaften Unterschied zwischen einer Präsenzsitzung und einer Fraktionssitzung als Videokonferenz, eine Ungleichbehandlung ist also durch nichts gerechtfertigt. Da jetzt solche unauflösbaren Hürden aufzubauen, ist unakzeptabel.