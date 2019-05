Europawahl : Der Kreis Kleve ist grüner als je zuvor

Kreis Kleve Die CDU mag vom Wahlgewinn nicht sprechen, denn sie hat sehr stark verloren. Die SPD ist nur noch drittstärkste Partei.

Grafwegen, Kranenburgs kleinster Ortsteil, ist um 18.15 Uhr ausgezählt: 13 von 17 Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben, knapp die Hälfte unterstützte die CDU, drei die SPD, je zwei machten ihr Kreuzchen bei Grünen und AfD. 13 Leute sind aber nicht repräsentativ; schon in Kevelaers sehr ländlichem Wahlbezirk Achterhoek sieht die Prognose recht anders aus: Die Grünen sind dort knapp viermal so stark wie die AfD, SPD und FDP gleichauf. Heißt aber alles nichts, abwarten.

Klar scheint zu sein: Die CDU ist vorn, die Grünen haben einen großen Sprung gemacht, die SPD fährt Riesenverluste ein. Vor dem Wochenende hatte übrigens Kleves gesamte Ratsmannschaft an die Wähler appelliert, an die Urnen zu gehen und trotz verschiedener Überzeugungen für gemeinsame Werte zu streiten. „Themen wie Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Frieden“ beträfen alle – Themen, die diesmal wohl eher mit den Grünen als mit der SPD verbunden wurden. „An den Grünen kam diesmal keiner vorbei, auch wir natürlich nicht“, konstatiert später Liberalen-Chef Ralf Klapdor.

Vormittags Erst war es nur ein Eindruck: Die Wahllokale waren gut besucht, schon früh am Morgen hatten die Helfer ordentlich zu tun.

Sehr glücklich klang Bruno Jöbkes, der Sprecher der Kreis-Grünen. In fast allen Kommunen mehr als 20 Prozent, fast überall stärker als die SPD – „das ist sehr, sehr schön. Und am allerschönsten ist, dass es im Kreis Kleve für die Rechten keinen Durchmarsch gab.“ Bei 6,4 Prozent pendelte sich die AfD, die übrigens für die Rheinische Post nicht zu erreichen war, ein. Bundesweit fuhr die Partei 10,8 Prozent ein. Jöbkes erklärte, dass er schon im Wahlkampf viel mehr Zuspruch der Bürger erfahren habe als früher. „Es gab vor allem gar keine Anfeindungen mehr.“ Greta Thunbergs Jugendbewegung hat offenbar das grüne Gewissen vieler Menschen angesprochen.

Bei der SPD klingt die Erkenntnis ganz ähnlich: „Wir sind nicht für unsere soziale Kompetenz gewählt worden und konnten nicht glaubhaft machen, dass wir auch für den Klimaschutz stehen. Die SPD hat kein personelles, sondern ein inhaltliches und ein Vermittlungsproblem.“ Die Sozialdemokratie, die mit 17 Prozent ein „katastrophales Ergebnis“ eingefahren habe, müsse sich eingestehen, dass ein wesentliches Thema nicht mit ihr in Verbindung gebracht werde – mit der CDU im übrigen auch nicht.

Die kann im Kreis Kleve immerhin von sich sagen, deutlich besser abgeschnitten zu haben als im Bund (35,7 gegenüber 28 Prozent). Was den Kreisvorsitzenden Günther Bergmann jedoch nicht beruhigt. Soziale Medien ernster nehmen und schneller auf aktuelle Themen, auch wenn sie nicht bequem sind, reagieren, das ist seine Lehre aus dem Desaster.

Am Ende dauerte der Wahlabend noch bis 21.23 Uhr. Erst dann, als die meisten Wahlhelfer längst zuhause waren, übermittelte der letzte Wahlbezirk im Kreis, die Issumer Jugendbegegnungsstätte, ihre Zahlen. Mit 31,2 Prozent für die CDU und 22,1 für die Grünen lag man auch dort voll im Trend des Abends. Die SPD kam in diesem Bezirk mit 21,1 Prozent immerhin auf eines ihrer besten Ergebnisse und blieb in Schlagweite zu den grünen Gewinnern des Abends.