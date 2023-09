Attraktivität in Geldern steigern Grüne möchten Innenstadt familienfreundlicher machen

In den vergangenen Jahren habe man gesehen, wie die Gelderner Innenstädte an weiter Attraktivität verloren haben. Einzelhandelsgeschäfte mussten schließen. Dadurch wirken die Fußgängerzonen oft leer und wenig einladend. Dieser Trend, so die Grünen, sei nicht nur für die ansässigen Unternehmen, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger in Geldern besorgniserregend.