Die Alternativen werden im nächsten Fachausschuss vorgestellt : Grüne: Keine fossilen Brennstoffe fürs Baugebiet Aldekerk Süd

Aldekerk Um angesichts der Gaskrise weniger erpressbar zu sein, sollen Alternativen gesucht und vorgestellt werden. Im Fachausschuss geht es weiter.

Im vergangenen Bau- und Planungsausschuss fasste es der Fraktionsvorsitzende André Beckmann so zusammen: „Bitte kein Gas, kein Öl mehr.“ Auch wenn es in dem Antrag der Grünen auch um den Umweltschutz geht und den Verzicht auf Emmissionen, so bringt Beckmann einen weiteren Punkt ins Spiel: „Wir müssen auch ein Stück weit unsere Bürger schützen“, sagt er. Angesichts der Kostenexplosion bei den Gaspreisen zeige sich: „Wir machen uns erpressbar.“

Eines machen die Grünen an diesem Abend auch deutlich: „Wir sind keine Verbotspartei.“ Sie haben ausdrücklich nicht geschrieben, dass es im neuen Baugebiet etwa nur Photovoltaik gebe soll. Und weil es so eine große Auswahl an alternativen Energien gibt, wird darüber erst im nächsten Fachausschuss beraten und nicht im am Mittwoch anstehenden Rat.