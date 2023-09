Kreistag tagt in Geldern Flächenverbrauch stoppen: Grüne lehnen Pläne für Weezer Gewerbegebiet ab

Mayer begründete die Entscheidung seiner Fraktion damit, man wolle ein Signal gegen den ständigen Flächenverbrauch setzen. Doch warum gerade an dieser Stelle bei diesem Thema, fragte Landrat Gerwers nach. Es befremde ihn doch, dass die Grünen gerade beim Thema Wasserstoff im Kreis Kleve nun eine weitere Entwicklung bremsen wollen. An dieser Stelle gehe es um eine Erweiterung für Wystrach, einem Unternehmen, dessen Technologien eng mit dem Thema Wasserstoff verbunden sind. Zudem sei man sich im Kreistag bisher einig gewesen, bei Flächen, die über den virtuellen Gewerbeflächenpool an anderer Stelle ausgeglichen werden, die Vorhaben zu unterstützen. Dem folgten auch Redner der anderen Fraktionen, und der ortskundige Ulrich Francken (CDU) betonte auf Mayers Hinweis, es gebe sicherlich auch andere Möglichkeiten für Wystrach in Weeze, das sei nicht der Fall. Mayer ließ sich jedoch nicht überzeugen und etwas zögerlich und verunsichert, am Ende aber geschlossen folgte ihm seine Fraktion. Für die Änderung des Flächennutzungsplans gab es trotzdem eine deutliche Mehrheit.