Jessica Kruchem und Bruno Jöbkes als Sprecher-Duo : Kruchem und Jöbkes sind weiterhin Grünen-Sprecher

Kreis Kleve Die Grünen im Kreis Kleve haben einen neuen Vorstand gewählt – und ihr Sprecher-Duo im Amt bestätigt. In den vergangenen Jahren ist die Mitgliederzahl der Partei im Kreis stark angestiegen.

Jessica Kruchem aus Weeze und Bruno Jöbkes aus Wachtendonk führen auch in den nächsten zwei Jahren die Kreis Klever Grünen. Die Kreismitgliederversammlung wählte sie gestern im Bürgerhaus Weeze zum Sprecher-Duo. Außerdem gehören dem neuen Vorstand Andreas Klein (Weeze) als Schatzmeister sowie als Beisitzer Martina Verhoeven (Uedem), Anne Frahm (Bedburg-Hau) und Philipp Giesinger (Kleve) an.

Jessica Kruchem und Bruno Jöbkes konnten den Mitgliedern im Bürgerhaus Weeze in ihrem Rechenschaftsbericht eine echte Erfolgsgeschichte der vergangenen zwei Jahre präsentieren: In den letzten zwei Jahren stiegen die Mitgliedszahlen von 245 auf 420, bei der Kommunalwahl konnten die Grünen massiv zulegen, sind in einigen Kommunen jetzt zweitstärkste Kraft in den Räten und stellen mehrere stellvertretende Bürgermeister sowie eine stellvertretende Landrätin. Ein großer Dank ging auch an Friederike Janitza, die als Bundestagskandidatin neun Prozent Zuwachs einfahren konnte. Dafür gab es lang anhaltenden Applaus und ein Geschenk vom Vorstand.