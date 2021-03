Vorschlag der Grünen Geldern : Kunst auf dem Feierabendmarkt

Geldern Die Grünen schlagen vor, zu jedem Feierabendmarkt auch noch jeweils einen Stand für einen Künstler oder eine Künstlerin aus Geldern unentgeltlich zur Verfügung stellen, der dann zur Präsentation und zum Verkauf genutzt werden kann.

Anfang vergangenen Jahres hatte die Fraktion Bündnis90/Die Grünen in Geldern einen Antrag für einen Feierabendmarkt eingereicht, der auch von den anderen Parteien unterstützt wurde. Corona-bedingt konnte der Markt bislang aber nicht stattfinden. „Wir, wie sicherlich die gesamte Bevölkerung, wünschen uns sehnlichst wieder öffentliche Veranstaltungen und hoffen, dass sie ab diesem Sommer wieder stattfinden können“, so die Fraktion in einem Brief an Bürgermeister Sven Kaiser. Ziel des Marktes sei, den Verkauf von regionalen Produkten auch mit Hilfe von kulturellen Darbietungen zu stärken. „Die Stadt könnte zu jedem Feierabendmarkt auch noch jeweils einen Stand für einen Künstler oder eine Künstlerin aus Geldern unentgeltlich zur Verfügung stellen, der dann zur Präsentation und zum Verkauf genutzt werden kann, so die Idee der Grünen. Begleitend wäre ein Pressebericht zum „Künstler des Monats“ denkbar. Das Thema wird im Kulturausschuss am 23. März behandelt.