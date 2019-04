Kommunalpolitik : Wachtendonk: Grüne fordern Investitionen in die Jugend

Wachtendonk (RP) Unzufrieden sind die Grünen in Wachtendonk mit dem Stand der Jugendarbeit und den Beratungen dazu im Jugendausschuss. „Die Berichte der verantwortlichen Personen blieben zum wiederholten Mal im Unverbindlichen“, heißt es von den Grünen.

Nach Ansicht der Bündnisgrünen ist die Situation mangelhaft. Die Jugendeinrichtung in Wachtendonk sei bestenfalls eine Übergangslösung. Sie sei nicht einmal eine wirkliche Jugendeinrichtung, sondern eine Anlaufstelle, mehr ließen die Räumlichkeiten nicht zu. Die Bemühungen um eine dauerhafte Jugendeinrichtung wurden verschoben. Mit dem bestehenden Personal könnten die beiden Stellen in Wachtendonk und Wankum nur mit Mühe besetzt werden.

„Es ist ein schwerer Fehler, aus der geringen Sichtbarkeit bestimmter Probleme zu schließen, diese seien in Wachtendonk nicht präsent. Das betrifft sowohl den Konsum weicher wie harter Drogen, als auch den Bereich von Gewalt in der Familie“ so Dita Gomfers von den Grünen.

„Wir sind bereit, mehr als eine halbe Million Euro in die Erweiterung des Rathauses zu investieren, haben gerade die OGS in Wachtendonk ausgebaut, und planen mehr als fünf Millionen Invest für die Feuerwehr, nur der Bereich Jugendarbeit fehlt völlig. Was wir da heute nicht investieren, wird uns in wenigen Jahren als Problem einholen“, so Fraktionsvorsitzender Ludwig Ramacher.