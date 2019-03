Feuerwehrgerätehaus Veert : Grüne: Es gibt einen anderen Standort

Das Veerter Wäldchen mit Gedenkkreuz am Van-der-Velden-Weg. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Veert Die Grünen in Geldern halten an einer anderen Option für den Standort des Feuerwehrhauses in Veert fest. Sie wollen einen Kahlschlag im „Büschchen“ verhindern.

Laut Bernd Bianchi, stellvertretender Fraktionssprecher, stehe das Grundstück gegenüber vom Baumarkt Voß an der Grunewaldstraße „uneingeschränkt für den Bau zur Verfügung“. Bianchi: „Dies wurde mir aus erster Hand zugesichert.“

Zugleich weist Bianchi die Kritik von Berthold Pauels (CDU) an der Initiative zur Rettung des Wäldchens zurück. Pauels verkenne die Ernsthaftigkeit der Lage, wenn er davon spricht, „dass es lediglich Überlegungen der Stadt Geldern gebe“, ob das Feuerwehrgerätehaus ins Büschchen gebaut werden soll. „Es handelt sich nicht nur um Überlegungen, denn schon im Sommer vorigen Jahres hat die Stadt Geldern den Auftrag für einen sogenannten artenschutzrechtlichen Fachbeitrag bei einem Gutachter eingeholt“, sagt Bianchi. Dieses Gutachten sei von der Stadt in Auftrag gegeben worden, ohne die Politik darüber zu befragen. „Es dient dem Bürgermeister jetzt, um darzulegen, dass das Büschchen ökologisch nicht wertvoll sei.“ Der Fachbeitrag untersucht, ob sich seltene Tiere wie Fledermäuse, Biber, Amphibien und Brutvögel auf der Parzelle aufhalten und ob diese gefährdet seien. „Von Amsel, Drossel, Fink und Star ist darin aber keine Rede“, sagt Bianchi. „Und für die gilt es auch, den Lebensraum zu erhalten.“

Das bestätige auch eine Stellungnahme des Naturschutzbundes (Nabu). Demnach hinterlasse die Grünfläche „einen naturnahen Eindruck mit einer hohen Diversität an Pflanzen, was auch auf entsprechende Tierarten schließen lässt.“