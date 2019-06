Sevelener tauschen Erinnerungen aus : 50 Jahre Amelandlager Sevelen

SEVELEN Die niederländische Ferieninsel ist die Kinderinsel schlechthin. Generationen vom Niederrhein haben hier ihren Sommerurlaub verbracht. Ein Erinnerungstreffen weckte bei den Besuchern viele Erinnerungen.

Das 50-jährige Jubiläum wurde am Pfingstsamstag zum Anlass genommen, ein Ehemaligentreffen zu veranstalten, zu dem alle herzlich willkommen waren, die als Betreuer, Küchenmuttis und Co. in den vergangenen 50 Jahren dabei mitgeholfen haben, das Lager zu einem tollen Erlebnis für die Kinder zu machen. Im Mittelpunkt standen der Austausch über die alten Zeiten, Anekdoten über das Ferienlager sowie die vielen Fotos, die an die Sommer im Amelandlager erinnern. Da kamen alte Geschichten wieder hoch, wie man beispielsweise im alten VW-Bus durch die Dünen fahren musste, um frische Milch beim Bauern zu holen oder wie das Ferienlager in einem alten Bauernhof errichtet wurde.