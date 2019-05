Sevelener feiern : Wiedersehensparty beim Amelandlager Sevelen

So ähnliche und viele andere Erinnerungen können beim Ehemaligentreffen des Amelandlagers Sevelen am 8. Juni geteilt werden. Foto: privat

Sevelen Bald ist es soweit. Am Samstag, 8. Juni (Pfingstsamstag), ab 18.30 Uhr steigt im Bürgerhaus Sevelen die große Jubiläumsparty „50 Jahre Amelandlager Sevelen“ für alle ehemaligen Lagerleiter, Betreuer, Küchenmuttis, Hausmeister und viele andere.

Der Abend bietet die Gelegenheit, alte Bekanntschaften aufzufrischen und über vergangene Zeiten zu quatschen. 50 Jahre, das sind fünf Jahrzehnte in denen jede Menge passiert ist, Freundschaften geschlossen wurden und so manche tolle Geschichte in den Köpfen hängen geblieben ist. Alle, die an diesem Abend da sein werden, verbindet eins – die Liebe zur Insel Ameland. Die Ameland-Arbeitsgemeinschaft gehört dem Jugendausschuss der katholischen Kirchengemeinde St. Anna Issum-Sevelen an. Gestartet wurde 1969 dank des damaligen Rektors der Hauptschule, Leo Hanraths. Seitdem fahren jedes Jahr Sevelener und Issumer Kinder ans Meer, auf die Insel. Seit 1998 hat Thomas Roosen die Organisation des Ferienlagers inne, die Lagerleitung hat Christian Schwevers übernommen. Dazu kommen die Betreuer und nicht zu vergessen die fleißigen Hände in der Küche.