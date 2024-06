Zwei Tage Sport und Spaß Großes Volleyballturnier und Sommerfest des TV Sevelen

Der Turnverein Sevelen veranstaltet Wochenende des 15. und 16. Juni sein 35. großes Volleyballturnier. Mit über 350 teilnehmenden Mannschaften ist dieses Turnier wieder das größte Volleyballturnier in NRW. Insbesondere am Samstag werden rund 1000 Sportler neben den zahlreichen Zuschauern den Sportplatz in Sevelen bevölkern. Wegen der besonderen Atmosphäre erfreut sich das Turnier in Sevelen bei den Volleyballern und bei den Zuschauern größter Beliebtheit. Auch in diesem Jahr sind wieder einige Teams aus dem Gelderland dabei. Etwa zwei Drittel der Sportler werden direkt neben den 43 Spielfeldern in eigenen Zelten übernachten. So entsteht eine richtige kleine Zeltstadt und die Einwohnerzahl Sevelens dürfte an dem Turnierwochenende um rund 15 Prozent steigen. Wenn die Rauchschwaden der vielen Grills über dem schönen Sportgelände aufsteigen, kommt Festival-Feeling auf.