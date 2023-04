Umweltfreundliche Fortbewegung Alte „Fietsen“ suchen neue Besitzer

Hunderte gebrauchte Räder wurden am Markt zum Verkauf angeboten. Dabei waren vor allem Räder für Erwachsene. Das Angebot an Kinderfahrrädern hielt sich in Grenzen. „Kinderfahrräder sind heiß begehrt. Wenn es welche gibt, dann sind die direkt morgens früh schon weg“, berichtete Carsten Spütz vom Werbering Geldern. Auch neue Kinderfahrräder sind aktuell nicht so leicht zu bekommen. „Lieferschwierigkeiten gibt es bei neuen Rädern aktuell immer noch. Allerdings nicht mehr so extrem wie noch in der Pandemie. Vor allem aber bei den Kinderfahrrädern kommt so gut wie nichts. Entweder haben die Hersteller die Produktion eingestellt, oder es gibt bei den Einzelteilen Lieferschwierigkeiten“, so David Wormann vom Fahrradzentrum Grauthoff. Er stellte die neuesten Modelle aus.