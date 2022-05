Kulturprogramm für die ganze Familie : Ponter Tolkien-Tage sind fast ausverkauft

Pont Die Vorfreude auf die Veranstaltung am Linken Niederrhein ist groß: Für die 12. Veranstaltung vom 10. bis 12. Juni wurden so viele Tickets verkauft wie noch nie. Der Ponter Musikverein macht auch mit.

Die direkt an das Veranstaltungsgelände angrenzende Campingwiese ist bis zur letzten Parzelle belegt, das Open-Air-Kino am Freitag ist schon seit Monaten ausverkauft. Nun gehen auch die Karten für den Samstag zur Neige. Noch sind knapp 1500 Tickets für den 11. Juni verfügbar. Die zulässige Besucherzahl für das Festivalgelände liegt bei maximal 5000 pro Tag. Um zu verhindern, dass spontan anreisende Gäste bei Erreichen der Kapazitätsgrenze abgewiesen werden müssen, wird es am Samstag aller Wahrscheinlichkeit nach keine Tageskasse geben. Für den Sonntag sind mit rund 2500 Karten derzeit noch mehr Kapazitäten frei, aber auch hier kann nicht garantiert werden, dass es eine Tageskasse geben wird. Tickets sollten also auf jeden Fall im Vorverkauf erworben werden.

Zu dem ohnehin schon sehr umfangreichen Programm gibt es nun als Highlight am Samstagabend ein Konzert des Ponter Musikvereins. Natürlich dürfen dabei der Soundtrack der Herr-der-Ringe-Filme von Howard Shore und Auszüge aus der mit dem Sudler Composition Award ausgezeichneten Symphonie No. 1 „The Lord of the Rings“ von Johan de Meij aus dem Jahr 1988 nicht fehlen. Mit Abstechern in die nordische Mythologie nehmen die 35 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Musikdirektor Sebastian Sürgers die Anwesenden außerdem mit auf eine musikalische Reise zu Tolkiens Quellen. Das Konzert ist im Eintrittspreis von zehn Euro enthalten. Durch hohen ehrenamtlichen Einsatz schafft es die Deutsche Tolkien Gesellschaft auch in diesem Jahr, ein hochkarätiges kulturelles Angebot zu familienfreundlichen Preisen zu präsentieren.